Зеленский: украинский конфликт приблизился к возможному окончанию
Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Его слова приводят украинские СМИ.
Заявление прозвучало вскоре после встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ранее агентство Reuters сообщило, что американский президент в жесткой форме намекнул Киеву на необходимость заключения соглашения с Россией, предупредив, что в противном случае Украину «ждут замерзание и разрушение».
«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», —сказал глава киевского режима.
Кроме того, по данным источников агентства, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф настойчиво продвигал идею обмена территориями как основу возможного мирного соглашения.