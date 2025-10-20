Зеленский: украинский конфликт приблизился к возможному окончанию

20 октября 2025, 10:44

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Его слова приводят украинские СМИ.





Заявление прозвучало вскоре после встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ранее агентство Reuters сообщило, что американский президент в жесткой форме намекнул Киеву на необходимость заключения соглашения с Россией, предупредив, что в противном случае Украину «ждут замерзание и разрушение».





«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», —сказал глава киевского режима.