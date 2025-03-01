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На фоне скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа миллиардер Илон Маск предложил запустить проверку выделенной Украине военной помощи. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
«Настало время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных Киеву», — пишет Маск.
Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее итогам была отменена пресс-конференция, на которой стороны должны были подписать договор о редкоземельных металлах Украины. К тому же администрация американского президента рассматривает вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ.
При этом Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала, что Евросоюз увеличит военную поддержку киевского режима для продолжения боевых действий с РФ.
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Иван Мусатов