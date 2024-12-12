Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины и Газы

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в секторе Газа и на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что избранный глава государства пообещал положить конец обоим конфликтам. Если ему удастся достичь этого, то экономические последствия конфликтов будут иметь долгосрочный характер.
Ранее в этот день подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что удар ВСУ по Таганрогу с применением дальнобойных американских ракет может навредить планам Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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