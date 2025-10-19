Зеленский рассказал об обсуждении с главкомом ВСУ ударов вглубь России
Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским удары вглубь территории России. Об этом он сообщил в своём личном блоге.
Глава киевского режима написал, что уже обсудил с Сырским многие вопросы, касающиеся хода боевых действий. В их числе был и разговор о возможностях армии Украины наносить удары дальнего радиуса действия.
По словам Зеленского, украинские войска готовят «определённые шаги на фронте».
Ранее Зеленский вновь обвинил президента России Владимира Путина в затягивании конфликта и призвал добиваться мира «через силу».
Также в этот день стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа усилила давление на Украину в преддверии переговоров с РФ.
