Зеленский рассказал об обсуждении с главкомом ВСУ ударов вглубь России

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским удары вглубь территории России. Об этом он сообщил в своём личном блоге.



Глава киевского режима написал, что уже обсудил с Сырским многие вопросы, касающиеся хода боевых действий. В их числе был и разговор о возможностях армии Украины наносить удары дальнего радиуса действия.

По словам Зеленского, украинские войска готовят «определённые шаги на фронте».

Ранее Зеленский вновь обвинил президента России Владимира Путина в затягивании конфликта и призвал добиваться мира «через силу».

Также в этот день стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа усилила давление на Украину в преддверии переговоров с РФ.

Анастасия Чинкова

