Зеленский хочет встретиться с европейскими лидерами по одному вопросу

19 октября 2025, 18:05

Зеленский хочет встретиться с европейскими лидерами по поводу закупок оружия США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский на следующей неделе проведёт встречи с европейскими лидерами. Об этом сообщают украинские СМИ.