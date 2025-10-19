Зеленский хочет встретиться с европейскими лидерами по одному вопросу
Владимир Зеленский на следующей неделе проведёт встречи с европейскими лидерами. Об этом сообщают украинские СМИ.
Главной темой бесед станет финансирование программы «Перечень приоритетных потребностей Украины» (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).
16 октября министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что обязательства союзников по закупкам американского вооружения в рамках PURL, озвученные на переговорах в Брюсселе, составили $422 млн.
По его словам, Киеву пообещали двустороннюю военную помощь от ряда стран, в том числе от Швеции ($8 млрд), Чехии ($72 млн), Канады ($20 млн) и Португалии ($12 млн), а также от Финляндии без указания суммы. Кроме того, Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия, по словам Шмыгаля, поддержали инвестиции в оборонно‑промышленный сектор более чем на $715 млн.
Одновременно некоторые источники утверждают, что НАТО поставляет Украине устаревшее вооружение времён Второй мировой войны.
