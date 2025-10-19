Зеленский дерзко высказался о России и Путине после Вашингтона

19 октября 2025, 15:20

Зеленский рассказал, что не будет ничего дарить РФ

Владимир Зеленский

На фоне давления Вашингтона Владимир Зеленский сделал резкое публичное заявление, отказавшись идти на уступки Москве и фактически отклонив мирную инициативу президента США Дональда Трампа. Данные приводит «МК».





Это был его первый жёсткий ответ после неудачного визита в Вашингтон и публикаций о том, как Белый дом и спецпосланник Стив Уиткофф оказывают давление на Киев. В своих соцсетях Зеленский вновь обвинил российского лидера в затягивании боевых действий.





«Война продолжается лишь потому, что Москва не хочет ее завершать», — написал глава киевского режима, добавив, что Россия «манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами».

«Остановить разговорами Путина не выйдет — нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать», — отметил Зеленский.