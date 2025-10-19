Зеленский дерзко высказался о России и Путине после Вашингтона
Зеленский рассказал, что не будет ничего дарить РФ
На фоне давления Вашингтона Владимир Зеленский сделал резкое публичное заявление, отказавшись идти на уступки Москве и фактически отклонив мирную инициативу президента США Дональда Трампа. Данные приводит «МК».
Это был его первый жёсткий ответ после неудачного визита в Вашингтон и публикаций о том, как Белый дом и спецпосланник Стив Уиткофф оказывают давление на Киев. В своих соцсетях Зеленский вновь обвинил российского лидера в затягивании боевых действий.
«Война продолжается лишь потому, что Москва не хочет ее завершать», — написал глава киевского режима, добавив, что Россия «манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами».
В качестве подтверждения политик привёл данные: за последнюю неделю по Украине выпустили более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет. На фоне настойчивых призывов Трампа к переговорам слова Зеленского прозвучали как ультиматум Западу.
«Остановить разговорами Путина не выйдет — нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир через силу может сработать», — отметил Зеленский.
В завершение он заявил, что Украина не отдаст России «никакого вознаграждения». Таким образом бывший комик дал понять, что не собирается идти на те компромиссы, которые от него требуют в Вашингтоне, и потребовал от США, Европы и стран G7 «решительных шагов» для защиты страны.