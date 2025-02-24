Трамп воспринимает Украину как страну, не имеющую независимости

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Владимир Зеленский впервые отреагировал на жесткие высказывания президента США Дональда Трампа в его адрес и согласился покинуть свой пост взамен на принятие Украины в НАТО.
Напомним, Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Зеленский является диктатором без выборов, и отметил, что у него низкий рейтинг, который не превышает 4%, а это значит, что глава киевского режима не может представлять Украину за столом переговоров.
По его словам, обижаются на это слово лишь те, кто ими действительно является.
Вместе с тем Трамп отметил, что Зеленский убедил Вашингтон потратить $350 млрд на военную помощь в заранее бесперспективном конфликте, который «никогда не должен был начаться», пишут argumenti.ru.
Трамп и ранее говорил, что присутствие Зеленского вовсе необязательно за столом переговоров, так как он уже проявил себя в качестве плохого переговорщика.
24 февраля Зеленский заявил о том, что готов уйти в отставку, если взамен Украину примут в НАТО.
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«Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться... Будем как-то жить с Соединенными Штатами», — заявил Зеленский.
По его словам, обижаются на это слово лишь те, кто ими действительно является.
Вместе с тем Трамп отметил, что Зеленский убедил Вашингтон потратить $350 млрд на военную помощь в заранее бесперспективном конфликте, который «никогда не должен был начаться», пишут argumenti.ru.
Трамп и ранее говорил, что присутствие Зеленского вовсе необязательно за столом переговоров, так как он уже проявил себя в качестве плохого переговорщика.
24 февраля Зеленский заявил о том, что готов уйти в отставку, если взамен Украину примут в НАТО.
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Элина Позднякова