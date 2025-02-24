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Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, почему Владимир Зеленский вышел из себя на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на очевидцев раскрыло скандальные подробности встречи Владимира Зеленского с Бессентом. По данным газеты, во время обсуждения сделки по ресурсам Зеленский осмелился повысить голос и был сильно раздражен.
По ее словам, глава киевского режима очень боится, что его счета, на которых лежат миллиарды долларов, перекроют. Оказывается его уже предупреждали о такой возможности в счет уплаты долгов.
Гурьянова также высказала сожаление, что Одесса не стала частью России, однако не исключила, что в будущем это все же произойдет.
Политолог добавила, что Зеленского заменят на управляемого Вашингтоном представителя украинской элиты, которым будет руководить человек Трампа.
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«Ближайшее окружение Зеленского начинает ругаться между собой, за власть. Зеленскому дали понять, что его подельникам в коридорах власти Украины придется отвечать за воровство, либо садиться в тюрьму. Он лично, по моим инсайдам, приказал проработать сохранение своих капиталов, заработанных на крови», — заявила Гурьянова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, глава киевского режима очень боится, что его счета, на которых лежат миллиарды долларов, перекроют. Оказывается его уже предупреждали о такой возможности в счет уплаты долгов.
Гурьянова также высказала сожаление, что Одесса не стала частью России, однако не исключила, что в будущем это все же произойдет.
Политолог добавила, что Зеленского заменят на управляемого Вашингтоном представителя украинской элиты, которым будет руководить человек Трампа.
«Мы наблюдаем сейчас за последними потугами мирового зла в лице Зеленского», — заключила она.
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Элина Позднякова