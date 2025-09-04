Трамп: встреча Путина и Зеленского произойдет
Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью телеканалу CBS заявил о своем намерении добиться встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.
«Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого», — отметил Трамп, подчеркивая важность диалога между двумя лидерами для разрешения текущих конфликтов и достижения стабильности.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.