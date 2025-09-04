Минобороны: Силы ПВО за час уничтожили пять дронов ВСУ над Ростовской областью

04 сентября 2025, 01:04

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны РФ за один час сбили пять украинских БПЛА над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.