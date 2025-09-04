Минобороны: Силы ПВО за час уничтожили пять дронов ВСУ над Ростовской областью
Силы противовоздушной обороны РФ за один час сбили пять украинских БПЛА над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.
Уточняется, что воздушные цели были уничтожены 3 сентября дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 00:00 по московскому времени. Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали пять беспилотников над Ростовской областью.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины.
Утром 3 сентября стало известно, что подразделения российской группировки войск «Южная» провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), в ходе которой были выявлены и уничтожены стратегические объекты ВСУ. Подробнее читайте в нашем материале.
