Минобороны: Силы ПВО за час уничтожили пять дронов ВСУ над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны РФ за один час сбили пять украинских БПЛА над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.



Уточняется, что воздушные цели были уничтожены 3 сентября дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 00:00 по московскому времени. Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали пять беспилотников над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины.

Утром 3 сентября стало известно, что подразделения российской группировки войск «‎Южная» провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), в ходе которой были выявлены и уничтожены стратегические объекты ВСУ. Подробнее читайте в нашем материале.

