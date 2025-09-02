Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить украинский конфликт

02 сентября 2025, 22:11

Трамп заявил, что чувствует обязательство помочь в остановке конфликта

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает своим долгом попытаться остановить конфликт на Украине и при этом выразил разочарование тем, что боевые действия продолжаются. В телефонном интервью журналисту Скотту Дженнингсу он сказал: «Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать».