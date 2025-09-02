Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает своим долгом попытаться остановить конфликт на Украине и при этом выразил разочарование тем, что боевые действия продолжаются. В телефонном интервью журналисту Скотту Дженнингсу он сказал: «Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать».
Трамп добавил, что его расстраивает факт продолжающихся жертв — «гибнут не американцы, а россияне и украинцы» — и подчеркнул, что для него главное — сохранить человеческие жизни. Он также отметил, что всегда имел «прекрасные отношения» с Владимиром Путиным, но сейчас сильно разочарован.
Напомним: 15 августа на встрече на Аляске президенты России и США обсуждали пути урегулирования конфликта; оба охарактеризовали переговоры положительно. По словам Путина, есть возможность прийти к завершению конфликта, и Россия заинтересована в долговременном решении.
Трамп, в свою очередь, заявил, что сторонам удалось согласовать «многие пункты», но ряд вопросов остается нерешённым, и в интервью Fox News отметил, что теперь многое зависит от Владимира Зеленского.
