Западные СМИ раскрыли отношение к Путину в мире
Отношение к президенту России Владимиру Путину на международной арене, по данным The New York Times, становится теплее.
Газета отмечает, что он с энтузиазмом держался за руки с премьером Индии Нарендрой Моди и громко смеялся в компании китайского лидера Си Цзиньпина; лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама тепло принимали Путина на закрытых встречах, которые затянулись до полуночи.
По мнению NYT, отчасти этому способствовали неосторожные шаги президента США Дональда Трампа, вступившего в конфликты с руководителями Бразилии, Индии и ЮАР и тем самым подтолкнувшим их к сближению с Москвой; другим фактором издание называет успехи России в ходе конфликта на Украине.
Ранее директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж подчеркнул, что Россия не только выдержала три с половиной года боевых действий, но и продолжает двигаться вперёд, ведя искусную дипломатию.
