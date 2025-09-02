Достижения.рф

Западные СМИ раскрыли отношение к Путину в мире

NYT: Отношение к президенту России Путину в мире становится все более теплым
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Отношение к президенту России Владимиру Путину на международной арене, по данным The New York Times, становится теплее.



Газета отмечает, что он с энтузиазмом держался за руки с премьером Индии Нарендрой Моди и громко смеялся в компании китайского лидера Си Цзиньпина; лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама тепло принимали Путина на закрытых встречах, которые затянулись до полуночи.

По мнению NYT, отчасти этому способствовали неосторожные шаги президента США Дональда Трампа, вступившего в конфликты с руководителями Бразилии, Индии и ЮАР и тем самым подтолкнувшим их к сближению с Москвой; другим фактором издание называет успехи России в ходе конфликта на Украине.

Ранее директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж подчеркнул, что Россия не только выдержала три с половиной года боевых действий, но и продолжает двигаться вперёд, ведя искусную дипломатию.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0