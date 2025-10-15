В Германии готовят пакет военной помощи для Украины
Германия готовит пакет военной помощи для Киева на €2 млрд. Об этом глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил на пресс‑конференции в штаб‑квартире НАТО в Брюсселе. Данные приводит «Интерфакс».
В поставках будут, по его словам, системы противоракетной обороны, передовые радиолокационные средства и боеприпасы.
Писториус также уточнил, что Берлин участвует в программе PURL, вложив в неё $500 млн. Подготовленный пакет рассчитали на покрытие первоочередных потребностей украинской обороны.
Ранее 15 октября стало известно, что Норвегия планирует выделить на военную и гражданскую поддержку Украины в следующем году 85 млрд норвежских крон (примерно €7,25 млрд). В тот же день министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил о планах включить в бюджет‑2026 пакет помощи Киеву на €1 млрд.
Читайте также: