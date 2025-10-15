В Германии готовят пакет военной помощи для Украины

15 октября 2025, 22:49

Писториус: ФРГ обеспечит Киеву €2 млрд военной помощи

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Германия готовит пакет военной помощи для Киева на €2 млрд. Об этом глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил на пресс‑конференции в штаб‑квартире НАТО в Брюсселе. Данные приводит «Интерфакс».