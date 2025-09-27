Силы ПВО РФ отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ
Ночью силы ПВО РФ отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ. Дроны уничтожены и подавлены в нескольких районах, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что БПЛА сбили в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.
В результате падения обломков дронов в Кашарском районе произошло возгорание сухой травы между населенными пунктами. Его оперативно ликвидировали.
В Тарасовском районе пожарные подразделения потушили возгорание на оборудовании газораспределительной станции.
«Газоснабжение не нарушено. Люди не пострадали», — подчеркнул Слюсарь.В ночь с 26 на 27 сентября над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала ПВО по украинским БПЛА.