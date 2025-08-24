WSJ: США запретили Украине удары ATACMS по территории России
Администрация США с конца весны 2025 года запретила Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Ограничение также распространяется на другие западные вооружения с американскими компонентами.
The Wall Street Journal сообщает, что Пентагон ввел специальный механизм одобрения для любых ударов Украины по российской территории с использованием дальнобойного оружия.
Заместитель министра обороны США Элбридж Колби установил систему проверки для всех запросов Киева, касающихся не только американских ATACMS, но и европейского оружия с американскими компонентами, включая британские ракеты Storm Shadow.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация Трампа работает над завершением конфликта. Новая система оценки арсеналов разделяет вооружения на три категории, позволяя министру обороны приостанавливать поставки из желтой и красной зон.
Читайте также: