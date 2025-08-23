Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп помочь детям Газы по примеру Украины
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган направила письмо первой леди США Мелании Трамп с призывом обратиться к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа, где погибли более 18 тысяч детей.
В письме, опубликованном турецкой стороной 23 августа, Эмине Эрдоган отметила, что её вдохновило недавнее обращение Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить детей на фоне украинского конфликта. Турецкая первая леди подчеркнула, что право детей расти в любящей и безопасной атмосфере является всеобщим и неоспоримым и не должно зависеть от географии или этнической принадлежности.
Эрдоган привела шокирующие данные о ситуации в Газе: каждые 45 минут там погибает один ребенок, а более 132 тысяч детей младше пяти лет находятся под угрозой смерти от голода к июню 2026 года, если не будут предприняты срочные меры. Она описала, как выжившие дети забыли, как улыбаться, а их волосы поседели от невыразимой боли и страха.
Турецкая первая леди призвала Меланию Трамп направить письмо Нетаньяху с требованием прекратить гуманитарную катастрофу, отметив, что такой шаг стал бы исполнением исторической ответственности перед палестинским народом.
Это обращение произошло на фоне официального объявления голода в Газе и начала новой израильской военной операции в городе Газа.
