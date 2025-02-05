Трамп заявил о конструктивных переговорах с Москвой и Киевом по завершению конфликта

Дональд Трамп (фото: Telegram-канал Д. Трампа)
США ведут конструктивные переговоры с руководствами России и Украины по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», — заявил Трамп.
Накануне он также сообщал, что смог достичь большого прогресса в рамках урегулирования украинского конфликта.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, писало, что США возобновили военные поставки Украине. Тем временем в пресс-службе Белого дома отметили, что администрация Трампа заинтересована в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на поддержку США.
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Элина Позднякова