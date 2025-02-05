Трамп заявил о конструктивных переговорах с Москвой и Киевом по завершению конфликта

Следите за нашими новостями в удобном формате

США ведут конструктивные переговоры с руководствами России и Украины по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.