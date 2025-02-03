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НАТО готовит кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.
Согласно информации ведомства, Североатлантический альянс хочет избавиться от Зеленского на посту украинского лидера. Уточняется, что военный блок намерен раскрыть факт кражи Зеленским и его подельниками средств, полученных от западных союзников в качестве материальной помощи для закупки вооружений в размере 1,5 млрд долларов.
Предполагается, что члены команды предводителя киевского режима и он лично присвоили данные средства.
Напомним, выборы президента Украины должны были пройти весной прошлого года, однако их не провели согласно закону о правовом режиме при военном положении. Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
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Предполагается, что члены команды предводителя киевского режима и он лично присвоили данные средства.
Напомним, выборы президента Украины должны были пройти весной прошлого года, однако их не провели согласно закону о правовом режиме при военном положении. Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
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Екатерина Коршунова