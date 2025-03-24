В Госдепе высказались об отсутствии диалога между Россией и США при демократах

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Отсутствие российско-американского диалога при демократах было бессмысленным, заявила журналистам Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — прокомментировала Брюс.Она подчеркнула необходимость диалога между государствами и их руководством.
«То, что мы делаем с Россией, Украиной (по — прим. ред.) войне — это говорим с обеими сторонами», — заключила Брюс.
Первые российско-американские переговоры состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Эксперты назвали диалог позитивным. В понедельник, 24 марта, делегации России и США обсуждают в Эр-Рияде важнейшие вопросы.
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Никита Кротов