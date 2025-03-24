Либеральные лидеры Европы хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, так при его окончании их привлекут к ответственности. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, всему виной ошибочная политика ЕС трех последних лет.