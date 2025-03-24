В России появится сайт со списком русофобов

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Сайт «Русофобы», где будут публиковаться списки организаций, движений и лиц, действующих, по мнению авторов проекта, в ущерб Российской Федерации, появится в стране. Как пишет «Газета.Ru, сайт создается активистами, среди которых ветераны спецоперации, а также патриоты.
«На сайте «Русофобы» будут публиковаться сведения о тех, кто своими действиями пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ, внести раскол в российское общество, нанести урон России на международной арене», — сказано в публикации.Авторы добавили, что граждане РФ должны «знать в лицо» недоброжелателей страны. Представители платформы подчеркнули, что в списке окажутся «все, кто работает против России, никто не скроется».
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Никита Кротов