Ночью в Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ
Слюсарь: Силы ПВО перехватили дроны ВСУ в нескольких районах Ростовской области
Силы противовоздушной обороны РФ успешно перехватили дроны ВСУ в нескольких районах Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь также отметил в своем Telegram-канале, что пострадавших среди гражданского населения нет.
В ночь с 3 на 4 сентября ВСУ пытались провести массированную атаку на Ростовскую область.
«Наши силы и средства ПВО (...) перехватили БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе», — перечислил Слюсарь.
Захарова раскрыла цель «топорного вброса» о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен на фоне саммита ШОС
По оперативной информации, в результате падения обломков дронов в Тарасовском, Миллеровском и Дубовском районах произошло возгорание сухой травы. Все возникшие ландшафтные пожары были оперативно ликвидированы.
Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении иностранные наемники, которые сражаются в рядах ВСУ, часто пытаются покинуть свои позиции. Они гибнут при попытке бегства.
Указывается, что погибшие украинские солдаты почти всегда находятся на своих позициях. Видно, что они до последнего «чем-то занимались». А вот тела наемников обычно повернуты в сторону — развернулись спиной к российским бойцам, убегали.