Ночью в Ростовской области ​отразили массированную атаку дронов ​ВСУ

04 сентября 2025, 06:40

Слюсарь: Силы ПВО перехватили дроны ВСУ в нескольких районах Ростовской области

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны РФ успешно перехватили дроны ВСУ в нескольких районах Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь также отметил в своем Telegram-канале, что пострадавших среди гражданского населения нет.





В ночь с 3 на 4 сентября ВСУ пытались провести массированную атаку на Ростовскую область.





«Наши силы и средства ПВО (...) перехватили БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе», — перечислил Слюсарь.