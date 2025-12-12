В Твери беспилотник ВСУ врезался в жилой дом и повредил четыре квартиры
Беспилотник атаковал жилой дом в Твери, здание получило повреждения. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По словам местных жителей, в городе раздалось не менее шести громких взрывов. Позже в одном из западных районов начался пожар.
Врезавшийся в дом беспилотник частично разрушил четыре квартиры. Упавшие на землю обломки повредили припаркованные автомобили.
По предварительной информации, Вооруженные силы Украины атаковали Тверь беспилотными аппаратами типа «Лютый», в результате чего пострадали несколько человек. Всех жильцов оперативно эвакуировали из поврежденного дома. К месту происшествия направились представители экстренных служб.
