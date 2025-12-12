В Твери беспилотник ВСУ врезался в жилой дом и повредил четыре квартиры

12 декабря 2025, 03:41

SHOT: беспилотник упал на жилой дом в Твери

Фото: istockphoto / Liia Galimzianova

Беспилотник атаковал жилой дом в Твери, здание получило повреждения. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.