Кадыров: силы РФ ударили «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на Сумском направлении

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Харьковском и Сумском направлениях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, опубликовав видео операции, передает ТАСС.
На Харьковском направлении спецназ «Ахмат» совместно с мобильной группой СКАД 607 «Горец» уничтожил грузовик с боеприпасами противника возле населённого пункта Уды. Кадыров заявил, что попытка доставки груза завершилась для неприятеля ожидаемо: перевозимое было взорвано, водителю пришлось сменить маршрут на кратчайший.
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«АХМАТ — СИЛА! РОССИЯ — МОЩЬ!», — подписал глава Чечни.На Сумском направлении бойцы «Ахмата» и 177-й бригады морской пехоты Минобороны РФ, обнаружив скопление сил ВСУ, нанесли упреждающий удар с использованием РСЗО «Град».
«Бойцы легендарного спецназа «Ахмат» Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — пояснил Кадыров.Читайте также:
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Мария Моисеева