Кадыров: силы РФ ударили «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на Сумском направлении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.