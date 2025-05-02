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США твердо отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной

Госдеп: США прекращают играть посредника в переговорах между Россией и Украиной
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты больше не намерены выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов, передает РИА Новости.
По её словам, Вашингтон не будет организовывать встречи или вмешиваться в диалог сторон, оставляя ответственность за поиск решений Москве и Киеву. Брюс подчеркнула, что США продолжат поддерживать усилия по достижению мира, но теперь ключевые инициативы должны исходить от самих участников конфликта.

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«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — сказала Тэмми Брюс.
Она отметила, что дальнейший прогресс зависит от конкретных предложений России и Украины, а не от внешнего арбитража. Ранее Тэмми Брюс также пояснила, что личные переговоры между лидерами России и США остаются ключевым инструментом для урегулирования украинского кризиса. Обсуждение сложных вопросов «один на один» позволяет быстрее найти компромисс.

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В США объяснили необходимость личного общения Путина и Трампа
Госдеп: личное общение Трампа и Путина важно для завершения кризиса на Украине
02 мая 2025, 01:20

Фото: iStock/vchal

Личные переговоры между лидерами России и США остаются ключевым инструментом для урегулирования украинского кризиса. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов, комментируя критику контактов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Брюс отметила, что позиция госсекретаря Марко Рубио совпадает с подходом Трампа, который считает прямой диалог основой дипломатии. Обсуждение сложных вопросов «один на один» позволяет быстрее найти компромисс.

«Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», — указала она.
При этом представитель Госдепа отказалась обсуждать возможные темы будущих переговоров.

«Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным», — резюмировала Тэмми Брюс.
1 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.

25 апреля Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Тот прилетел в Москву рано утром. Встреча длилась около трех часов, Трамп позже назвал ее результаты «хорошими».

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Сальдо рассказал о ситуации с эвакуацией тел погибших в Алешках после удара ВСУ по рынку
Сальдо: в Алешках под обстрелом эвакуируют тела погибших после удара ВСУ по рынку
02 мая 2025, 00:25

Фото: iStock/Leestat

Эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку в городе Алёшки Херсонской области продолжается в условиях постоянной угрозы со стороны украинских FPV-дронов. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Спасатели и медики вынуждены работать под прицелом беспилотников, рискуя жизнями при каждом выезде.

По словам губернатора, ситуация осложняется тем, что дроны ВСУ продолжают «патрулировать» район атаки даже после первоначального удара. Это вынуждает команды МЧС действовать с максимальной осторожностью, эвакуируя погибших и тяжелораненых в экстремальных условиях.

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«В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — сообщил губернатор.
Днем 1 мая Сальдо заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали рынок в городе Алешки. В районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей. Сообщалось о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.

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#дроны
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Глава МИД Франции Барро: ЕС согласует с США новый пакет санкций против РФ
01 мая 2025, 23:32

Фото: iStock/syahrir maulana

Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине». Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в интервью агентству Франс Пресс, передает РИА Новости.
По его словам, координация с американскими инициативами, включая предложение о 500% пошлине на товары стран, закупающих российские энергоресурсы, станет одним из ключевых элементов стратегии. Идея ужесточения антироссийских санкций была ранее предложена в США сенатором-республиканцем, как писало агентство Bloomberg.

«Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций. (....) Мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций как по существу, так и по времени», — сказал министр Барро.
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс ранее признала, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Вашингтон также не планирует снимать с РФ какие-либо действующие ограничения.

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Вэнс: между желаниями россиян и украинцев существует огромная пропасть
01 мая 2025, 21:24

Фото: iStock/ booblik_uk

Между Россией и Украиной существует «пропасть» в позициях по урегулированию конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.
«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — обратил внимание вице-президент Соединенных Штатов Америки.

В настоящее время дипломатические усилия направлены на то, чтобы сблизить позиции Российской Федерации и Украины, уточнил Джей Ди Вэнс.

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал Песков.

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В ГД призвали ударить по Украине «Орешником» в ответ на атаку ВСУ на рынок в Алешках
Депутат Журавлев призвал ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки
01 мая 2025, 20:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

России необходимо нанести удар по Украине ракетным комплексом «Орешник» в ответ на атаку ВСУ по городу Алешки Херсонской области. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что украинские войска совершили теракт, который должен быть задокументирован и расследован. Необходимо выяснить, какие командиры отдали соответствующий приказ и какие воинские подразделения его реализовали.

Журавлёв призвал разведать координаты их местоположения и ударить несколькими «Искандерами» или одним «Орешником», чтобы впредь они задумывались, прежде чем бить по мирным жителям России.

Напомним, что 1 мая около 30 украинских FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алешках. В этот момент в здании находилось много людей. В результате, сообщается о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.

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