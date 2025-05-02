США твердо отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной

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Соединенные Штаты больше не намерены выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов, передает РИА Новости.
По её словам, Вашингтон не будет организовывать встречи или вмешиваться в диалог сторон, оставляя ответственность за поиск решений Москве и Киеву. Брюс подчеркнула, что США продолжат поддерживать усилия по достижению мира, но теперь ключевые инициативы должны исходить от самих участников конфликта.
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«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — сказала Тэмми Брюс.Она отметила, что дальнейший прогресс зависит от конкретных предложений России и Украины, а не от внешнего арбитража. Ранее Тэмми Брюс также пояснила, что личные переговоры между лидерами России и США остаются ключевым инструментом для урегулирования украинского кризиса. Обсуждение сложных вопросов «один на один» позволяет быстрее найти компромисс.
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Мария Моисеева