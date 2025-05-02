В США объяснили необходимость личного общения Путина и Трампа

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Личные переговоры между лидерами России и США остаются ключевым инструментом для урегулирования украинского кризиса. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов, комментируя критику контактов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Брюс отметила, что позиция госсекретаря Марко Рубио совпадает с подходом Трампа, который считает прямой диалог основой дипломатии. Обсуждение сложных вопросов «один на один» позволяет быстрее найти компромисс.
25 апреля Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Тот прилетел в Москву рано утром. Встреча длилась около трех часов, Трамп позже назвал ее результаты «хорошими».
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«Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», — указала она.При этом представитель Госдепа отказалась обсуждать возможные темы будущих переговоров.
«Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным», — резюмировала Тэмми Брюс.1 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.
25 апреля Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Тот прилетел в Москву рано утром. Встреча длилась около трех часов, Трамп позже назвал ее результаты «хорошими».
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Мария Моисеева