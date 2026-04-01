Трем агентам Киева вынесли приговор за попытку теракта против офицеров МО РФ
Трое россиян, работавших на Службу безопасности Украины, получили срок за подготовку теракта против офицеров Минобороны и высокопоставленного члена правительства ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Центральные и Южные окружные военные суды признали виновными двух жительниц Ленинградской области и мужчину из Удмуртии. Они установили контакт с представителями СБУ через мессенджер Telegram и согласились участвовать в террористической деятельности в обмен на деньги и политическое убежище.
ФСБ России сообщила, что задержанные планировали теракты против высшего командного состава Минобороны и диверсии на объектах военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры. Во время обысков у них изъяли взрывчатые вещества, электродетонаторы и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Суд назначил наказание от 17 до 20 лет лишения свободы с крупными денежными штрафами.
