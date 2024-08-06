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Троим экс-боевикам ВСУ назначили по 15 лет за обстрел моста в Донбассе, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Игоря Маслянко, Ивана Борисова и Михаила Скородько судили по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества, а также о жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.
В феврале 2022 года осужденные обстреляли железобетонный мост на автодороге осколочно-фугасными снарядами. Никто тогда не пострадал, но экс-боевики ВСУ нарушили транспортное сообщение, ущерб от их действий составил более 200 миллионов рублей, сообщила прокуратура ДНР.
Боевики ВСУ атакуют гражданские объекты, используя мирных граждан в качестве живого щита. ВС РФ планомерно уничтожают украинских неонацистов.
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Никита Кротов