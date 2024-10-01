Три американские ракеты ATACMS и три снаряда HIMARS сбили российские военные

Фото: Минобороны РФ
Три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и три американских реактивных снаряда HIMARS сбили российские ПВО. Об этом сообщает Минобороны 1 октября.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США», — говорится в сводке Министерства обороны на 1 октября.
Кроме этого российские ПВО уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего оперативно-тактическая авиация ракетами, беспилотниками и артиллерией разгромила технику и боевиков противника в 128 районах. ВСУ потеряли станцию РЭБ «Анклав-Н», три склада с боеприпасами, три машины и 60 человек.
Ранее неофициальные источники сообщили, что российская армия освободила Угледар, теперь центре города развевается российский триколор. Бои за город длились почти 2,5 года.
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Лия Мурадьян