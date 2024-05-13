Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ

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Три человека погибли и четыре пострадали при обстреле Краснодона со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, после обстрела Краснодона возник пожар. В настоящее время пожарные и военные уже приступили к тушению огня несмотря на опасность повторного обстрела.
Он также добавил, что одна составная часть ракеты упала на детскую площадку, однако в этот момент на ней никого не было. По предварительным данным, удар был нанесён американскими ракетами ATACAMS.
Кроме того, Пасечник отметил, что Министерство образования ЛНР перевело образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона, а также Таловскую основную школу №3 на дистанционный режим обучения.
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«Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что одна составная часть ракеты упала на детскую площадку, однако в этот момент на ней никого не было. По предварительным данным, удар был нанесён американскими ракетами ATACAMS.
Кроме того, Пасечник отметил, что Министерство образования ЛНР перевело образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона, а также Таловскую основную школу №3 на дистанционный режим обучения.
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Элина Позднякова