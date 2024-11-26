Три человека погибли при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке

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В Новой Каховке Херсонской области боевики ВСУ обстреляли пассажирский автобус. В результате погибли три человека, ещё семеро получили ранения.
Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, обстрел вёлся из 120-миллиметрового миномёта. Одна из мин угодила прямо в автобус. Окончательная информация о пострадавших ещё уточняется. На данный момент известно о трёх погибших и семерых раненых.
Накануне украинцы атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, медики ехали по вызову к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из машины буквально за секунду до удара. Пациент, к которому они не успели из-за разбитой машины, скончался.
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Александр Бойцов