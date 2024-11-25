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Украинские боевики в ходе зачистки Селидово расстреливали мирное население, а одной девушке прострелили колени и бросили умирать. Об этом рассказал житель города, передает РИА Новости.
«Российских военных здесь еще не было. Они (украинские боевики) начали расстреливать мирных жителей. Валялись трупы везде, по бульвару, женщины. Ходили по городу, кого встречали, в тех и стреляли», — рассказал Мирошнику местный житель.
По его словам, у боевиков ВСУ не было никаких опознавательных знаков на форме, кроме зеленой и синей изоленты на касках. Поэтому выяснить их принадлежность к подразделениям невозможно.
Мужчина рассказал, что одной девушке военные прострелили колени, «она лежала там и умирала». Родителей девушки тоже убили. Так, украинские боевики убили шестерых его знакомых.
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