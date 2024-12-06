Три человека погибли в Херсонской области во время атаки дронов-камикадзе

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В Алешках украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи, погли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он добавил, что ещё трое получили тяжелые ранения.
Ранее жительница села Новодмитровка в ДНР, недавно освобожденного российскими войсками, поделилась своими воспоминаниями о 35 днях, проведённых в подвале под непрерывными обстрелами украинских военных.
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Анастасия Ларина