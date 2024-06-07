Три человека погибли в Луганске после удара ракетами ATACMS

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В результате массированного артиллерийского удара ВСУ по Луганску погибли как минимум три человека и еще пять получили ранения. По предварительным данным, украинская армия выпустила не менее шести баллистических ракет ATACMS, произведенных в США.
Как сообщает Mash со ссылкой на свидетелей, один из снарядов попал в жилую пятиэтажку, другой ударил по 16-этажному дому, а еще один попал в аптеку в восточной части Луганска. В результате атаки в столице ЛНР частично отсутствуют связь и электроснабжение. На видеозаписях видно первые секунды после ударов и реакцию местных жителей.
Ранее представитель госдепартамента США заявил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, которые представляют угрозу для района Харькова, но сохранил запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других дальнобойных средств.
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Артем Кузьмин