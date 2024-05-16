Над Крымом сбили пять ракет ATACMS

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Дежурные средства ПВО сбили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
«15 мая т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили взрывчатку на строителей в Курской области.
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Алина Юрчак