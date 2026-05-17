17 мая 2026, 06:13

Воробьев: три человека погибли в результате атаки ВСУ на Подмосковье

Жертвами атаки украинских беспилотников на Московскую область стали три человека. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.





В Химках один из дронов влетел в жилой дом. В результате погибла женщина, еще один человек находится под завалам, на месте происшествия работают спасатели.



Кроме того, в Мытищах фрагменты беспилотника упали на территорию строительного объекта. В этом случае жертвами украинской агресии стали двое мужчин. Воробьев также сообщил о трех пострадавших в Истре, их состояние уточняется.





«На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», — отметил губернатор.