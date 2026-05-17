Развожаев: силы ПВО сбили 25 беспилотников в районе Севастополя
Российские военные уничтожили или перехватили 25 украинских БПЛА в небе над Севастополем и акваторией Черного моря. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет, однако в некоторых районах специалисты зафиксировали небольшие повреждения жилого фонда и городской инфраструктуры. Фрагменты сбитого аппарата задели высоковольтную линию, из-за чего местами начались перебои с подачей электроэнергии.
Вместе с тем в некоторых МКД ударной волной выбило окна. Повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА получили три частных дома в районе Фиолента, добавил губернатор.
Ранее Минобороны сообщало о работе ПВО над российскими регионами. За два часа удалось сбить более 60 целей.
