Силы ПВО за полтора часа сбили 23 летевших на Москву беспилотника
Украинские вооруженные силы продолжают попытки атаковать цели в Московском регионе. За последние полтора часа средства ПВО уничтожили или перехватили 23 воздушных цели.
Об этом в социальных сетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины. Речь идет об объектах энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее атаку беспилотников отразили в Севастополе. Силы ПВО за несколько часов сбили более 20 воздушных целей.
