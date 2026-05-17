Бывший помощник Кучмы предрек Украине гражданскую войну по одной причине

Бывший помощник Кучмы Соскин предрек Украине гражданскую войну из-за ТЦК
Принудительная мобилизация на Украине может привести к гражданской войне из-за высокого уровня насилия в отношении местного населения. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, чьи слова цитирует РЕН ТВ.
Происходящее в стране эксперт назвал «бандитским беспределом». Власть поощряет эту агрессию, поэтому терпение украинцев совсем скоро может иссякнуть и спровоцировать открытое противостояние, считает Соскин.
«Этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность», — высказался экс-чиновник.В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.