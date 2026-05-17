Бывший помощник Кучмы предрек Украине гражданскую войну по одной причине

17 мая 2026, 03:57

Бывший помощник Кучмы Соскин предрек Украине гражданскую войну из-за ТЦК

Принудительная мобилизация на Украине может привести к гражданской войне из-за высокого уровня насилия в отношении местного населения. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, чьи слова цитирует РЕН ТВ.





Происходящее в стране эксперт назвал «бандитским беспределом». Власть поощряет эту агрессию, поэтому терпение украинцев совсем скоро может иссякнуть и спровоцировать открытое противостояние, считает Соскин.



«Этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность», — высказался экс-чиновник.