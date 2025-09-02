Достижения.рф

Три человека пострадали при артобстреле ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области трое человек пострадали от артобстрела ВСУ села Новая Таволжанка. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем tekegram-канале.



Деревня находится в Шебекинском районе. Пострадавшие были госпитализированы в больницу бойцами самообороны.

«У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи мужчина останется под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода», — пишет Гладков.

У третьего пострадавшего зафиксирована минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение бедра. Ему оказали необходимую помощь, и он продолжит лечение амбулаторно.
Иван Мусатов

