Три человека пострадали при артобстреле ВСУ в Белгородской области

02 сентября 2025, 18:16

В Белгородской области трое человек пострадали от артобстрела ВСУ села Новая Таволжанка. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем tekegram-канале.





Деревня находится в Шебекинском районе. Пострадавшие были госпитализированы в больницу бойцами самообороны.





«У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи мужчина останется под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода», — пишет Гладков.