Россия и США запланировали консультации по дипломатической линии

02 сентября 2025, 18:15

Ушаков: РФ и США проведут очередной раунд консультаций по линии МИД

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести очередной раунд консультаций по украинскому вопросу между дипломатическими ведомствами. При этом, по его словам, многие вопросы остаются нерешёнными.