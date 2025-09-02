Россия и США запланировали консультации по дипломатической линии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести очередной раунд консультаций по украинскому вопросу между дипломатическими ведомствами. При этом, по его словам, многие вопросы остаются нерешёнными.
15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске; она завершилась заявлениями о «существенном прогрессе», однако никаких соглашений подписано не было. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что на саммите был достигнут заметный прогресс в формулировании контуров и параметров урегулирования по Украине.
1 сентября Ушаков заявил, что по итогам встречи лидеров стороны нашли взаимопонимание по ряду вопросов. В ходе саммита, по его словам, обсуждалось и возможное повышение статуса российских и украинских делегаций, но конкретных предложений по этому поводу пока не представлено.
Ранее Ушаков заявил о достижении понимания между РФ и США после саммита на Аляске.
