Три человека пострадали при атаке на нефтебазу в Феодосии

Фото: iStock/Distortion Media
При атаке ВСУ на нефтебазу в Феодосии пострадали три человека. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, предположительно, туда прилетели две ракеты. Уточняется, что в результате атаки повреждены три резервуара с топливом, при этом два разрушены полностью. Пострадали три человека, некоторым потребовалась госпитализация.
Также из-за атаки приостановлено движение поездов на участке Владиславовка — Феодосия. Людей из одного поезда пересадили на автобусы.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Глава администрации города Игорь Ткаченко заявил, что там продолжается тушение возгорания, но разлива топлива из емкостей нет.
Читайте также:
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС
Советник главы Крыма Крючков опроверг введение режима ЧС в Феодосии
В Киеве прогремел взрыв
Также из-за атаки приостановлено движение поездов на участке Владиславовка — Феодосия. Людей из одного поезда пересадили на автобусы.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Глава администрации города Игорь Ткаченко заявил, что там продолжается тушение возгорания, но разлива топлива из емкостей нет.
Читайте также:
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС
Советник главы Крыма Крючков опроверг введение режима ЧС в Феодосии
В Киеве прогремел взрыв
Элина Позднякова