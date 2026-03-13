Путин поговорил с членами СБ о мерах защиты критически важной инфраструктуры
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по защите критически важных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, в повестке заседания — вопросы, касающиеся дополнительных шагов по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
В совещании приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, директора СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Ранее Путин снял с должности помощника секретаря Совбеза Павла Коновальчика.
