Достижения.рф

Путин поговорил с членами СБ о мерах защиты критически важной инфраструктуры

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по защите критически важных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



По словам главы государства, в повестке заседания — вопросы, касающиеся дополнительных шагов по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В совещании приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, директора СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Ранее Путин снял с должности помощника секретаря Совбеза Павла Коновальчика.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0