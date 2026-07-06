Украинский диверсант получил в России внушительный срок
В Ставропольском крае вынесли приговор местному жителю, признанному виновным в государственной измене. Мужчина проведет 18 лет в колонии строгого режима, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе краевых судов.
В ходе следствия и судебного разбирательства установили, что в 2025 году россиянин, находясь на территории Украины, принял предложение украинских спецслужб о сотрудничестве.
Действуя по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, он прибыл в Российскую Федерацию с целью организации диверсионных акций. Однако реализовать задуманное злоумышленнику не удалось — на месте его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее военный эксперт оценил потери Украины после мощного удара РФ по Киеву. Подробности в нашем материале.
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