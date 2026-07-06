Ветеран СВО из Серпухова установил рекорд России на турнире по пауэрлифтингу
Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт установил рекорд страны на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу «Московское лето». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Соревнования прошли в столице и собрали сильнейших атлетов со всей России. Игорь успешно выступил в нескольких дисциплинах.
«Среди здоровых спортсменов он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 килограммов и занял второе место в абсолютном зачёте. В соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Старовойт показал ещё более впечатляющие результаты. Это золото в своей весовой категории, победа в абсолютном зачёте и новый рекорд России в жиме лёжа – 190 килограммов в категории до 90 килограммов», – рассказали в администрации.
Там добавили, что Игорь Старовойт руководит Серпуховским отделением Ассоциации ветеранов СВО.