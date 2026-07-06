Ветеран СВО из Серпухова установил рекорд России на турнире по пауэрлифтингу

06 июля 2026, 21:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт установил рекорд страны на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу «Московское лето». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.





Соревнования прошли в столице и собрали сильнейших атлетов со всей России. Игорь успешно выступил в нескольких дисциплинах.

«Среди здоровых спортсменов он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 килограммов и занял второе место в абсолютном зачёте. В соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Старовойт показал ещё более впечатляющие результаты. Это золото в своей весовой категории, победа в абсолютном зачёте и новый рекорд России в жиме лёжа – 190 килограммов в категории до 90 килограммов», – рассказали в администрации.