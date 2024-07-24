Три человека ранены при атаке украинского БПЛА на комбайны в Курской области

Фото: istock / EvgeniyShkolenko
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по работающим на уборке урожая комбайнах вблизи села Волфино Глушковского района Курской области. Об этом проинформировал врио главы региона Алексей Смирнов в своем Телеграм-канале.
«Украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев», — написал Смирнов.Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Уборочная техника получила повреждения.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Боевики ВСУ окружены под Прогрессом и ждут смерти в «котле»
Сырский призвал украинцев, живущих за рубежом, поучаствовать в мобилизации
Киев готов вести переговоры с Москвой
Алина Юрчак