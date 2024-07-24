Боевики ВСУ окружены под Прогрессом и ждут смерти в «котле»

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Боевики Вооруженных сил Украины оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом информирует украинский ресурс DeepState.
Сообщается, что в окружение попал батальон 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Военные рассказали, что оказались в котле из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.
Отмечается, что прибывшие на помощь подразделения 47-й бригады ВСУ не смогли исправить ситуацию, руководство хочет, чтобы военные сидели в окружении до последнего солдата.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
ВС РФ поразили расположение запрещенных в России группировок боевиков ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что прибывшие на помощь подразделения 47-й бригады ВСУ не смогли исправить ситуацию, руководство хочет, чтобы военные сидели в окружении до последнего солдата.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
ВС РФ поразили расположение запрещенных в России группировок боевиков ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова