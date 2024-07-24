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Боевики ВСУ окружены под Прогрессом и ждут смерти в «котле»

31-я бригада ВСУ попала в «котел» под Прогрессом в ДНР
24 июля 2024, 15:42
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики Вооруженных сил Украины оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом информирует украинский ресурс DeepState.
Сообщается, что в окружение попал батальон 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Военные рассказали, что оказались в котле из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.

Отмечается, что прибывшие на помощь подразделения 47-й бригады ВСУ не смогли исправить ситуацию, руководство хочет, чтобы военные сидели в окружении до последнего солдата.



14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

ВС РФ поразили расположение запрещенных в России группировок боевиков ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
На Херсонском направлении ликвидирован опорный пункт и техника боевиков ВСУ — видео
Бойцы «Днепра» разбили опорный пункт и технику ВСУ на Херсонском направлении
24 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/Ghulam Hussain

Российские военные группировки войск «Днепра» разбили опорный пункт и технику боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Видео публикует Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт и технику боевиков киевского режима. Поразил цель расчет реактивной системы залпового огня «Ураган». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что выявить вражеские военные объекты помогли дроны-разведчики во время одного из полётов.

РСЗО «Ураган» — реактивная система залпового огня. Предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения.

Ранее редставитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
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#удар
#дроны
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Военкор Котенок: В Харькове прилетело по ПВД западных инструкторов
24 июля 2024, 15:05

Фото: istockphoto / vadimrysev

Военкор Котёнок сообщил о ночном ударе по пункту временной дислокации (ПВД) западных инструкторов в Харькове. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Украинские источники информации, как обычно, распространяют недостоверные сведения, утверждая, что удар пришёлся по офису гуманитарной организации, занимающейся разминированием. Однако очевидно, что они и сами не верят в эту версию», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Одесской области были слышны взрывы в районе нефтебазы.

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Сырский призвал украинцев, живущих за рубежом, поучаствовать в мобилизации
24 июля 2024, 12:07

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что без мобилизации он не сможет создать необходимые резервы и бригады. Об этом пишет газета Guardian.
По данным издания, связано это с тем, что Россия умножает собственные сухопутные силы. Сырский призвал украинцев живущих за пределами страны принять участие в мобилизации.

«Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполняли свой конституционный долг», — заявил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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В Одесской области прогремел взрыв на нефтебазе
24 июля 2024, 11:49

фото: istockphoto / aapsky

В Измаиле, Одесская область, Украина, произошёл взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах на судоремонтном заводе, в порту и у фуры с топливом.

«В ночь на 24 июля в Одесской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины в результате взрывов пострадала припортовая инфраструктура. Также сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Сумской области», — говорится в материале.

Российские военные начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, часто на всей территории страны.

По заявлениям Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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ВС РФ поразили расположение запрещенных в России группировок боевиков ВСУ под Харьковом
Подполье: ВС РФ поразили расположение группировок «Кракен»* и «Айдар»**
24 июля 2024, 11:39

фото: istockphoto/Vadym Plysiuk

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. Он отметил, что на днях туда прибыли до 200 боевиков ВСУ. Подтверждений тому, что среди них были иностранные наемники, нет, добавил подпольщик.

«Но там были нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен»* и «Айдар»**, — отметил Лебедев.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
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Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине
FR: Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб
24 июля 2024, 11:28

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за планирующих авиабомб РФ. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
Российские авиабомбы способны нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров. Помимо этого, осколки разлетаются на расстояние более километра.

«Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО», — указано в материале.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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Главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях из страха перед Россией
Guardian: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях, опасаясь России
24 июля 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. Об этом пишет Guardian.
«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — отмечает газета.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. По его мнению, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Киев готов вести переговоры с Москвой
Кулеба: украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной
24 июля 2024, 11:15

Фото: istockphoto/ffikretow

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Об этом пишет РИА Новости.
«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной», — сказал Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И.

По его мнению, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение. Кроме того, они должны быть направленными на достижение справедливого и прочного мира. Ван И в ответ отметил, что недавно и Россия, и Украина «в разной степени» выразили готовность к переговорам.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Подполье: ВС РФ нанесли удар по зданию в порту Измаила, где были наёмники ВСУ
24 июля 2024, 10:51

Фото: istockphoto/RamonCast

Российские войска нанесли удар по административному зданию в порту Измаила в Одесской области. В это время нам находились офицеры ВСУ и иностранные наёмники.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что удар не вызвал детонации, так как в здании не было боеприпасов, только высшие украинские офицеры и наёмники. Подъехало несколько машин скорой помощи. Было вывезено не менее 32 человек раненых. По информации агентуры подполья, в здании находилось не менее двухсот наёмников ВСУ, добавил Лебедев.

Как сообщили подпольщики, все раненые были немедленно эвакуированы на территорию Румынии. Кроме того, агентура передала информацию о прибытии в порт Измаила баржи с военной техникой. Весь гражданский персонал порта был отстранён от работ, разгрузкой занимались иностранцы.

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