Украинские беспилотники атаковали российские регионы

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 2 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего перехвачено и уничтожено 24 вражеских беспилотника. Из них шесть ликвидировано в Ростовской области, по пять – в Брянской области и Краснодарском крае. Еще четыре дрона ВСУ сбили в Белгородской области, три – в Рязанской и один в Астраханской области.
Утром 4 декабря врио губернатора Ростовской области сообщил, что в районе Таганрога сбито 12 украинских БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
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Элина Позднякова