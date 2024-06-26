«Будут бомбить»: эксперт рассказал, куда полетят американские ATACMS после удара по Севастополю

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Вооруженные террористы 23 июня совершили атаку на города в Республике Дагестан. Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Погибли сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.
В этот же день преднамеренный террористический ракетный удар боевиками ВСУ по Севастополю был совершен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека.
Все то, что произошло в Севастополе — просчитанная ситуация. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал полковник в отставке, почетный президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Алексеевич Гончаров.
Эксперт отметил, что диверсии в Дагестане произошли в один из главных праздников у христиан — День Святой Троицы.
По его мнению, все эти факты относятся к тому, что произошло в Дагестане и Севастополе.
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* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
**запрещённая в России террористическая организация
Все то, что произошло в Севастополе — просчитанная ситуация. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал полковник в отставке, почетный президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Алексеевич Гончаров.
«Украинцы получили серьезное оружие от Америки, поэтому Севастополь — это не единственный регион, который подвергнется атакам ракетами ATACMS. Я не сомневаюсь, что они будут бить по Краснодару и по Ростову-на-Дону. Будут бомбить Запорожскую АЭС, потому что для них это проблема номер один. Они хотят довести до коллапса», — поделился Гончаров своим мнением.
Эксперт отметил, что диверсии в Дагестане произошли в один из главных праздников у христиан — День Святой Троицы.
«Нападение на монастырь и на синагогу показывает, что они хотят внести ещё большую неприязнь, которая была и еще остается. Северный Кавказ — регион не спокойный, как бы мы не пытались навести порядок. Кроме Чечни пока нам это не удается. И последнее то, что мы приняли решение политическое. С Талибана* мы сняли статус террористической организации, но мы прекрасно понимаем, что Талибан* с ИГИЛ** воюет долгие годы. ИГИЛ** хочет доказать, что Талибан* власти в Афганистане не имеет», — рассказал он.
По его мнению, все эти факты относятся к тому, что произошло в Дагестане и Севастополе.
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* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
**запрещённая в России террористическая организация
Дарья Осипова