«Три месяца пряталась в подвале»: в Курской области спасли раненую пенсионерку

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В Курской области спасли 64-летнюю пенсионерку, которая три месяца пряталась от ВСУ в подвале. Все это время женщина питалась соленьями и консервами, а во время обстрела даже получила осколочное ранение.
«Во время одного из прилетов дом Зои Владимировны разрушился и её задело, в спину попал осколок», — рассказала в беседе с RT ее знакомая.После того, как ВСУ усилили обстрелы курского приграничья, пенсионерка долгое время не выходила наружу, питалась тем, что хранила в подвале.
По словам знакомой, несмотря на ранение, пенсионерке удалось выбраться и вместе с соседкой она дошла до позиций российских военных. Ее доставили в больницу, где врачи успешно вытащили осколок.
Все это время пенсионерку искала ее родня.
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