Появилось видео ударов ВСУ британскими ракетами по Курской области

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Украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России. Эти кадры появились в Telegram-канале «МИГ России».
События разворачивались в поселке Марьино Рыльского района Курской области. На видео можно увидеть, как дрон ВСУ помогает направлять ракеты, после чего происходят взрывы, сопровождаемые густыми клубами дыма. Информация о последствиях удара пока не уточняется.
Ранее представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные движутся в сторону населенного пункта Времевка запорожского направления.
Также известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских.
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Ранее представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные движутся в сторону населенного пункта Времевка запорожского направления.
Также известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских.
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Мария Моисеева