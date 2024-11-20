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Появилось видео ударов ВСУ британскими ракетами по Курской области

ВСУ опубликовали кадры корректировки дроном удара Storm Shadow по Марьино
Фото: iStock/

Фото: iStock/

Украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России. Эти кадры появились в Telegram-канале «МИГ России».
События разворачивались в поселке Марьино Рыльского района Курской области. На видео можно увидеть, как дрон ВСУ помогает направлять ракеты, после чего происходят взрывы, сопровождаемые густыми клубами дыма. Информация о последствиях удара пока не уточняется.

Ранее представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные движутся в сторону населенного пункта Времевка запорожского направления.



Также известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских.

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#ракеты
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#рф
Рогов: ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
20 ноября 2024, 22:57

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные движутся в сторону населенного пункта Времевка запорожского направления, рассказал «Соловьев Live» представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Запорожский фронт — тут есть подвижки. Времевское направление скоро поменяет название: становится Велико-Новоселовским. К Времевке все ближе подходит фронт, этот фронт даже обходит ее с севера. Степной простор позволяет наступать не только с юга на север, но и с востока на запад», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией».
Чиновник добавил, что российские войска проламывают оборону противника.

Перед этим сообщалось, что под Белгородом в результате атаки со стороны Украины пострадала 15-летняя девушка-подросток. Ребенка отвезли в больницу.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Гладков: девушка-подросток пострадала при атаке дрона ВСУ под Белгородом
20 ноября 2024, 22:29

Фото: istockphoto/dk_photos

Девушка-подросток в возрасте 15 лет пострадала при атаке трех дронов со стороны Украины, ударивших по населенному пункту Стригуны под Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Чиновник отметил, что родители доставили ребенка в больницу. У пострадавшей, со слов губернатора, закрытая черепно-мозговая травма, а также баротравма и ушиб коленного сустава.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно обстреливает приграничные российские территории. Боевики ВСУ выбирают в качестве целей мирное население. По оценкам экспертов, таким образом Киев компенсирует свои потери на поле боя.

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«Нам лгут?»: на Украине поблагодарили журналиста Карлсона за правду об СВО
Диана Панченко: украинцам хотят внушить, что Трамп тоже хочет эскалации
20 ноября 2024, 21:34

Такер Карлсон (Фото:kremlin.ru)

Украинская власть хочет внушить людям, что действующий президент США Джо Байден принимал решение разрешить Киеву бить ракетами ATACMS по РФ вместе с республиканцем Дональдом Трампом.
Об этом написала в соцсетях журналистка Диана Панченко. Она поблагодарила своего американского коллегу Такера Карлсона, заявившего, что этот шаг Вашингтона грозит гибелью самим американцам и обвинил в этом текущего хозяина Белого дома.

«Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — гласит пост Панченко.
Дональд Трамп приступит к своим обязанностям 20 января после инаугурации. Одним из его предвыборных обещаний было остановить украинский конфликт.

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#мир
#россия
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В МИД обратили внимание на заявление о «тысячелетии» конфликта РФ и Украины
Захарова: в МИД Австрии заявили, что конфликт России и Украины длится тысячу лет
20 ноября 2024, 21:21

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга. Ролик опубликован в ее Telegram-канале.
По словам Шалленберга, украинский конфликт якобы длится тысячу лет.




«Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — отреагировала Захарова на данную оговорку.

До этого Шалленберг назвал условие завершения противостояния на Украине. Министр утверждает, что для этого необходима поддержка новой администрации президента Соединенных Штатов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ВСУ заявили о нехватке живой силы и опытного командования
NYT: в ВСУ заявили о нехватке боевых пехотинцев и опытных командиров
20 ноября 2024, 20:21

Фото: istockphoto/Olena_Z

У боевиков ВСУ острая нехватка боевых пехотинцев и опытного командования, чтобы вести в бой новобранцев, пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военнослужащих.
Отмечено, что дефицит истощил оборону Украины, а это в свою очередь привело к «самым большим успехам» бойцов ВС РФ с начала спецоперации. Капитан ВСУ Вячеслав подчеркнул измотанность украинских бригад, которые уже долго воюют.

Также сказано, что у ВСУ имеется нехватка оружия большой и средней дальности. К примеру, боевики отмечают, что интенсивность артиллерии со стороны Украины снижена.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по исторической усадьбе под Курском.

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#новости
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В США заявили, что Россия имеет право бить по НАТО
Полковник Уилкерсон: у РФ есть все права бить по альянсу НАТО
20 ноября 2024, 20:19

Фото: istockphoto/zim286

Россия имеет право бить по НАТО, поскольку альянс стал участником конфликта на Украине после того, как американский президент Джо Байден разрешил бить вооружениями США по российским территориям. Такое мнение журналистам ТАСС озвучил отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон.
«Для запуска этих ракет требуются данные спутников США и НАТО и/или их личный состав. Следовательно, НАТО вступила в войну. Таким образом, у России теперь есть все права атаковать цели НАТО. Это в рамках международного права», — прокомментировал офицер.
В Минобороны РФ заявляли, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS. При этом в МИД России отметили, что читали в западных СМИ о разрешении Штатов Киеву бить дальнобойными вооружениями, однако официального подтверждения тому нет.

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На Западе пришли в ужас от действий Украины
Журналист Хинкл: ударами по России Украина хочет начать третью мировую войну
20 ноября 2024, 19:58

Фото: iStock/vadimrysev

Удары Украины по российской территории ракетами Storm Shadow говорят о желании Киева добиться еще большей эскалации. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
По его словам, Украина хочет начать третью мировую войну, до того момента пока избранный президент США Дональд Трамп не вступил в должность. Хинкл заключил, что одна из целей киевского режима — это максимально усложнить достижение мира.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#киев
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На Западе сделали неожиданное заявление про ядерный потенциал Украины
Le Point: Киев не сможет в течение года обзавестись ядерным оружием
20 ноября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/IG_Royal

Киев не сможет в течение года стать обладателем ядерных вооружений, пишет французское издание Le Point.
«Идея о том, что Киев может за год обзавестись простым ядерным устройством, — это техническая и промышленная фантазия. У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус «латентной» ядерной державы», — сказано в материале.
В публикации сказано, что при стратегическом риске, который представит собой украинская сторона, вставшая на путь обретения ядерных вооружений, вряд ли ее союзники поддержат такой вариант развития событий.

«В любом случае, срок в один год является абсолютно нереальным», — заключили обозреватели.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, кто помогал Украине запускать американские ATACMS по РФ.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
#ядерное оружие
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Захарова о закрытии посольства США: это доказывает, что Киев инструмент Запада
20 ноября 2024, 19:49

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закрытие посольства США в Киеве в ожидании массированной атаки ВС РФ в ответ на разрешение использования американских ракет ATACMS. В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — это инструмент, который не представляет ценности после того, как сломался.
«Это доказывает, что Украина и украинцы для Запада - инструмент. А после того, как он сломался, ценности больше не представляет», — ответила она на просьбу прокомментировать соответствующее решение западных стран.
Ранее Захарова также прокомментировала данное Киеву разрешение наносить ракетные удары вглубь РФ. Она пояснила, что ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход СВО, добавив, что ясно одно — на фоне поражений Украины Запад делает все для максимальной эскалации. Она также подчеркнула, что если Украина будет атаковать территорию России дальнобойными ракетами, то ее ответ будет адекватным и ощутимым.

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